Bir Süredir Rahatsızlığı Nedeniyle Tedavi Gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü Vefat Etti.
5 dakika önce
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:17 Kaynak: AA
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