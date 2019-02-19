Son Dakika Haberleri: Bir Süredir Rahatsızlığı Nedeniyle Tedavi Gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü Vefat Etti.

Bir Süredir Rahatsızlığı Nedeniyle Tedavi Gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü Vefat Etti.

5 dakika önce

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti.

Bir Süredir Rahatsızlığı Nedeniyle Tedavi Gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü Vefat Etti., System.String[]
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:17 Kaynak: AA

Spor
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