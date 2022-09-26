AMD Ryzen 9 7950X, 6.7 GHz ile rekor kırdı! - Son Dakika
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AMD Ryzen 9 7950X, 6.7 GHz ile rekor kırdı!

26.09.2022 20:14
AMD Ryzen 9 7950X, 6.7 GHz ile rekor kırdı!

Bir süredir rakiplerinin aradaki farkı kapattığını gören AMD, Ryzen 9 7950X işlemcisi ile gereken cevabı verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde AMD Ryzen 9 7950X işlemcisinin tüm çekirdeklerini 5 GHz üzerinde çalıştırabiliyor oluşunu ve 5.85 GHz boost frekansı gördüğünü paylaştık. Bugün ise 6.7 GHz hızına çıkarak işlemci tarihinin rekorunu ele geçirdi.

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Birkaç hafta önce yapılan testlerde AMD Ryzen 9 7950X işlemcisinin 5.85 GHz boost frekansına çıkabildiğini, bu değerin 8 GHz'ye ulaşan Intel Core i9-13900K çipinin yanında düşük kalsa da 16 çekirdeğin tamamını 5.1 GHz'de stabil çalıştırabildiği için ne kadar önemli olduğu gördük.

AMD Ryzen 9 7950X, 6.7 GHz ile rekor kırdı!

Tabii paylaşılan bu verileri elde edebilmek için sistemin sürekli olarak 50 derecenin altında kalması gerektiği belirtiliyordu. Standart işlemcilerin bile hız aşırtma yapılmadan 70-80 derecelere kolayca çıktığını düşünecek olursak bu sistemin güçlü bir sıvı soğutucuya ihtiyacı olduğunu görüyoruz.

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Fakat sanılanın aksine iş burada bitmiyor. Bugün ortaya çıkan yeni Cinebench R23 test sonuçlarına göre Ryzen 9 7950X işlemcisi ilk önce 6.45 GHz, ardından 6.7 GHz'ye kadar çıkarılıyor. Bu hızlarda aldığı test sonuçları ise sırasıyla 48 bin 235 ve 50 bin 395.

8 GHz hızına çıkabilen Intel Core i9-13900K ise bu testten 40 bin 616 puan aldı. Tabii selefi olan Core i9-12900K işlemcisinin 26 bin 299 puan aldığını düşünürsek önemli bir yol alındığını söyleyebiliriz. Fakat Ryzen 9 7950X'in selefi olan Ryzen 9 5950X'in test puanı da 26 bin 291. Yani Intel 1.5 kat, AMD ise 2 kat performans artışı sağlıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji AMD Ryzen 9 7950X, 6.7 GHz ile rekor kırdı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: AMD Ryzen 9 7950X, 6.7 GHz ile rekor kırdı! - Son Dakika
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