AMD Ryzen 9 7950X, 6.7 GHz ile rekor kırdı!

Geçtiğimiz günlerde AMD Ryzen 9 7950X işlemcisinin tüm çekirdeklerini 5 GHz üzerinde çalıştırabiliyor oluşunu ve 5.85 GHz boost frekansı gördüğünü paylaştık. Bugün ise 6.7 GHz hızına çıkarak işlemci tarihinin rekorunu ele geçirdi.

AMD Ryzen 9 7950X, Cinebench R23 testinde 50 bin barajını aşan ilk işlemci oldu!

Birkaç hafta önce yapılan testlerde AMD Ryzen 9 7950X işlemcisinin 5.85 GHz boost frekansına çıkabildiğini, bu değerin 8 GHz'ye ulaşan Intel Core i9-13900K çipinin yanında düşük kalsa da 16 çekirdeğin tamamını 5.1 GHz'de stabil çalıştırabildiği için ne kadar önemli olduğu gördük.

Tabii paylaşılan bu verileri elde edebilmek için sistemin sürekli olarak 50 derecenin altında kalması gerektiği belirtiliyordu. Standart işlemcilerin bile hız aşırtma yapılmadan 70-80 derecelere kolayca çıktığını düşünecek olursak bu sistemin güçlü bir sıvı soğutucuya ihtiyacı olduğunu görüyoruz.

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Fakat sanılanın aksine iş burada bitmiyor. Bugün ortaya çıkan yeni Cinebench R23 test sonuçlarına göre Ryzen 9 7950X işlemcisi ilk önce 6.45 GHz, ardından 6.7 GHz'ye kadar çıkarılıyor. Bu hızlarda aldığı test sonuçları ise sırasıyla 48 bin 235 ve 50 bin 395.

8 GHz hızına çıkabilen Intel Core i9-13900K ise bu testten 40 bin 616 puan aldı. Tabii selefi olan Core i9-12900K işlemcisinin 26 bin 299 puan aldığını düşünürsek önemli bir yol alındığını söyleyebiliriz. Fakat Ryzen 9 7950X'in selefi olan Ryzen 9 5950X'in test puanı da 26 bin 291. Yani Intel 1.5 kat, AMD ise 2 kat performans artışı sağlıyor.

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