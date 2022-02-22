Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı - Son Dakika

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni merak konusu olurken eşi Özge Peker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AİLESİYLE PARKA GİTTİ

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hem videolu hikaye atan hem de paylaşım yapan Özge Peker, eşi Sedat Peker'i de paylaştı. Paylaşımlarda Sedat Peker'in ailesi birlikte parka gittiği görülüyor.

"KIZLARINI ASLA KIRMAZ"

Özge Peker, yaptığı paylaşımların altına, "Kızlarını asla kırmaz. Miracle Garden'a giderken giderken Lina ve Mila 'sensiz gitmeyiz babacım' dediklerinde onlar mutlu olsun diye hemen geldi." notunu düştü.

Özge Peker, başka bir paylaşımında ise "Acaba ne konuşuyorduk. Habersiz çekilen fotoğraflardan en sevdiğim" ifadelerine yer verdi.

AHMET KAYA'NIN ŞARKISIYLA VOLTA ATMIŞTI

17 Aralık'ta da hikaye atan Özge Peker, eşi Sedat Peker'in evinin salonunda Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısını dinleyerek volta attığı anları paylaşmıştı.

İşte Özge Peker'in o paylaşımları;