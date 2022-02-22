Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı - Son Dakika
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Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı

22.02.2022 23:57

Yayınladığı videolarla bir dönem gündem olan ve organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, uzun bir süredir ne paylaşım yapıyor ne de tweet atıyor. Aylardır sesi soluğu çıkmayan Sedat Peker'i, eşi Özge Peker Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımlarda Peker ve ailesinin parka gittiği görülüyor.

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni merak konusu olurken eşi Özge Peker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AİLESİYLE PARKA GİTTİ

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hem videolu hikaye atan hem de paylaşım yapan Özge Peker, eşi Sedat Peker'i de paylaştı. Paylaşımlarda Sedat Peker'in ailesi birlikte parka gittiği görülüyor.

"KIZLARINI ASLA KIRMAZ"

Özge Peker, yaptığı paylaşımların altına, "Kızlarını asla kırmaz. Miracle Garden'a giderken giderken Lina ve Mila 'sensiz gitmeyiz babacım' dediklerinde onlar mutlu olsun diye hemen geldi." notunu düştü.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sedat Peker ortaya çıktı

Özge Peker, başka bir paylaşımında ise "Acaba ne konuşuyorduk. Habersiz çekilen fotoğraflardan en sevdiğim" ifadelerine yer verdi.

Uzun süredir sessizliğe gömülen Sedat Peker ortaya çıktı! Eşinin paylaşımlarında göründü

AHMET KAYA'NIN ŞARKISIYLA VOLTA ATMIŞTI

17 Aralık'ta da hikaye atan Özge Peker, eşi Sedat Peker'in evinin salonunda Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısını dinleyerek volta attığı anları paylaşmıştı.

İşte Özge Peker'in o paylaşımları;

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sedat Peker ortaya çıktı
Uzun süredir sessizliğe gömülen Sedat Peker ortaya çıktı! Eşinin paylaşımlarında göründü
Uzun süredir sessizliğe gömülen Sedat Peker ortaya çıktı! Eşinin paylaşımlarında göründü
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