Hakkı Alkan'ın ABD'deki çalışma odası – SDN buradan yönetiliyor!

ShiftDelete.Net ailesi olarak farklı konulardaki videoları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Son olarak kurucumuz Hakkı Alkan, ABD'deki çalışma odasını yenileyerek deneyimlerini sizlerle paylaştı. Her gün içerik üreten ve yeri geldiğinde Türkiye'deki şirketini okyanusın ötesinden yöneten Alkan, özellikle de profesyonel olarak içerik üretmekle ilgilenenlere adeta yol gösterdi.

Hakkı Alkan'ın çalışma odası

ShiftDelete.Net'i globale açmak ve İngilizce içerikler üretmek için çalışmalarını sürdüren Hakkı Alkan, bir süredir İstanbul ve San Francisco arasında mekik dokuyor. Her ne kadar SDN'nin orada da bir ofisi olsa da bir çalışma odası pek çoğumuz gibi kendisinin de ihtiyacı. Dilerseniz sizi Hakkı Alkan'ın deneyimlerini anlattığı ve yeni çalışma odasının detaylarını anlattığı video ile baş başa bırakalım.

Hakkı Alkan'ın çalışma odasında kullandığı ekipmanların bazıları ise şunlar:

Sirui ET-2004 + E-20 Profesyonel Alüminyum Tripod Kiti

Godox CL10 Rgb LED Çok Renkli Web Yayını Ortam Işığı

Godox ES45 Oyuncu/ Yayıncı LED Işık Kiti

Tamron 24 mm F/ 2.8 Di III Osd M 1: 2 Sony E-Mount Uyumlu Lens

Godox M1 Rgb Mini Mobil Video Işığı

Sony A7S III Full-Frame Fotoğraf Makinesi

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