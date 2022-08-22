Hayvanseverler kazandı! Tartışmalı uygulama kapatıldı - Son Dakika
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Hayvanseverler kazandı! Tartışmalı uygulama kapatıldı

22.08.2022 19:56
Hayvanseverler kazandı! Tartışmalı uygulama kapatıldı

Bir süredir sosyal medyada tartışma konusu olan ve on binlerce kişi tarafından paylaşılan Havrita kapatıldı.

Günümüzde birçok hayvansever başta kediler ve köpekler olmak üzere sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek, karınlarını doyurmak, kötü hava koşullarında başlarını sokabilecekleri kulübeler yerleştirmek ve de sahiplendirilmelerini sağlamak için farklı platformlar kuruyor. Fakat maalesef bunlardan bazıları amaçlarının dışında kullanılabiliyor. Son günlerde sosyal medyanın gündeminde olan Havrita da bunların arasında yer alıyordu.

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Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde birçok dernek ve kuruluş tarafından geliştirilen yeni uygulamalar ile karşılaştık. Bunlardan bazıları bağış yapabileceğimiz veya hayvan sahiplenebileceğimiz platformlar olurken bazıları da farkındalığı artırma üzerine yapılıyor.

Hayvanseverler kazandı! Tartışmalı uygulama kapatıldı

Havrita uygulaması da halk arasında bunlardan biri olarak biliniyordu. Temel işleyiş mantığı ise vatandaşların karşılaştıkları sokak hayvanlarının konumlarını uygulamadaki harita üzerinden işaretlemeleri, hatta fotoğraflarını paylaşmaları üzerineydi.

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Burada amaçlanan ise gönüllülerin uygulama üzerinden bu hayvanların konumlarını görerek onları beslemesi, kulübe koyması veya sahiplenmesini sağlamasıydı. Fakat birkaç aydır bu uygulamanın amacının çok daha dışında kullanıldığı tespit edildi.

Bazı insanların uygulama üzerinde konumları paylaşılan köpeklerin yerini görüntüleyerek bu canlılara işkence ettikleri ve hatta öldürdükleri ortaya çıktı. Üstelik yaptıklarının bir suç olduğunu bildikleri halde uygulamaya teşekkür ederek sosyal medyada ve platformun içerisinde paylaşmaya başladılar. Yani uygulamayı amacının karşıtı yönde kullandılar.

Hayvanseverler kazandı! Tartışmalı uygulama kapatıldı

Tabii normal şartlarda birkaç kişinin işlediği suç istisnai durumlar olarak görülür. Fakat uygulamada kimlerin gerçekten gönüllü, kimlerin hayvan katili olduğunu denetleyen bir sistem olmadığı için yaşanan bu durumun sıklığı artmaya başladı.

Öyle ki her gün bir hayvanın katledildiğinin haberlerini görmeye başladık. Hatta gruplaşmaların başladığı ve bu kişilerin planlı bir şekilde sokak hayvanlarına saldırı düzenledikleri, zehirledikleri ve de işkence ederek öldürdükleri görüldü.

Hayvanseverler kazandı! Tartışmalı uygulama kapatıldı

Bunun üzerine Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, Havrita'nın hem sitesinin hem de iOS ve Android tarafındaki uygulamalarının kapatılmasına karar verdi. Yani artık kimse yerleri önceden belirlenen bu hayvanları öldüremeyecek.

Her ne kadar bu tip uygulamalar büyük bir potansiyel barındırıyor olsa da düzgün bir denetleme sistemi olmadığı takdirde bu örnekte olduğu gibi şiddet olaylarının ve de çeşitli dolandırıcılığın meydana gelebileceği görülmüş oldu.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Yargı, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hayvanseverler kazandı! Tartışmalı uygulama kapatıldı - Son Dakika

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