Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

13.08.2022 15:23
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için Akit Medya Grubunda tören düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için Akit Medya Grubunda tören düzenlendi.

Karahasanoğlu'nun cenazesi, Akit Medya Grubunun Halkalı'daki binasına getirildi.

Burada düzenlenen törene, Karahasanoğlu'nun oğlu İbrahim Karahasanoğlu, kardeşleri Ali İhsan ve Nuri Karahasanoğlu, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Mehmet (Medyum) Memiş, çalışanlar ve arkadaşları katıldı.

Törende konuşan İbrahim Karahasanoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise Mustafa Karahasanoğlu'nun çok cesaretli olduğunu belirterek, yaptıkları bir gazete manşetinde ağabeyinin kendisini dinlediğini anlattı. Onun kadar cesaretli olamadığı için ağabeyinden özür dileyen Ali İhsan Karahasanoğlu, "Belki senin cesaretin o yanlışları, o zulümleri sona erdirirdi." dedi.

Nuri Karahasanoğlu ise ağabeyinin "Korkaklardan gazeteci olmaz." dediğini belirterek, "Bu şekilde belki gazeteciliğin de onurunu korumuş oluyordu. Günümüzde öyle gazeteciler var ki kalemini ve beynini bir zaman kiraya, bir zaman da satılığa çıkarıyorlar. Ağabeyim cesurdu." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun naaşı, okunan duanın ardından cenaze namazı kılınmak üzere tekbirlerle Fatih Camisi'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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