İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretine damga vuran an! Sandalye kırılınca yanındaki isim yere düştü - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretine damga vuran an! Sandalye kırılınca yanındaki isim yere düştü

15.11.2022 16:05

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Adana'ya giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir derneği ziyaret etti. Akşener ve heyetinin ziyaretinde ilginç bir de sahne yaşandı. Akşener'in yanına oturmak isteyen İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun sandalyesi kırıldı. İYİ Partili il başkanı bir anda kendini yerde buldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana ziyaretleri kapsamında bir dernek ziyaretinde bulundu. Akşener'in gezisine o sırada yaşanan ilginç bir an damga vurdu.

BİR ANDA SANDALYEDEN DÜŞTÜ

Akşener ve beraberindeki heyet, ziyaret sırasında hep birlikte bir masaya oturdu. İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun Akşener'in yanına oturduğu anda sandalye kırıldı. Yere düşen Boyvadaoğlu, büyük bir korku yaşanmasına neden oldu. Akşener dahil herkesin yüreği ağzına gelirken kısa sürede ayağa kalkan Boyvadaoğlu, başka bir sandalyeye oturdu. Toplantı kaldığı yerden devam etti.

KISA SÜREDE YAYILDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşıldı. Boyvadaoğlu'nun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Akşener: Zengin ve Mutlu Bir Türkiye Hedefiyle Bir Araya Geldiğimiz Bu Değerli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum Akşener: Zengin ve Mutlu Bir Türkiye Hedefiyle Bir Araya Geldiğimiz Bu Değerli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum Akşener: 'Bu ülke, bu millet, bu devlet bu badireleri elbette aşacaktır. Alçakça yapılan bu terör saldırılarını elbette bertaraf edecektir' Akşener: 'Bu ülke, bu millet, bu devlet bu badireleri elbette aşacaktır. Alçakça yapılan bu terör saldırılarını elbette bertaraf edecektir'

Meral Akşener, İYİ Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretine damga vuran an! Sandalye kırılınca yanındaki isim yere düştü - Son Dakika
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