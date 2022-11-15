İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana ziyaretleri kapsamında bir dernek ziyaretinde bulundu. Akşener'in gezisine o sırada yaşanan ilginç bir an damga vurdu.
Akşener ve beraberindeki heyet, ziyaret sırasında hep birlikte bir masaya oturdu. İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun Akşener'in yanına oturduğu anda sandalye kırıldı. Yere düşen Boyvadaoğlu, büyük bir korku yaşanmasına neden oldu. Akşener dahil herkesin yüreği ağzına gelirken kısa sürede ayağa kalkan Boyvadaoğlu, başka bir sandalyeye oturdu. Toplantı kaldığı yerden devam etti.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, kullanıcılar tarafından Twitter'da paylaşıldı. Boyvadaoğlu'nun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretine damga vuran an! Sandalye kırılınca yanındaki isim yere düştü - Son Dakika