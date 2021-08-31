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Bir talaş ile üretimi dörde katladı, bölgenin en büyüğü oldu - Son Dakika

Bir talaş ile üretimi dörde katladı, bölgenin en büyüğü oldu

31.08.2021 12:16

- Bir talaş ile üretimi dörde katladı, bölgenin en büyüğü oldu Orman ürünleri fabrikasında çıkan talaşı, binlerce hayvanın altına koyuyor, gübre ile karışan talaş tarlasında verimi arttırıyor Tarlada yetişen ürünler ise yeniden hayvanın önüne gelirken, et üretimi temiz bakım ile dörde...

- Bir talaş ile üretimi dörde katladı, bölgenin en büyüğü oldu

Orman ürünleri fabrikasında çıkan talaşı, binlerce hayvanın altına koyuyor, gübre ile karışan talaş tarlasında verimi arttırıyor

Tarlada yetişen ürünler ise yeniden hayvanın önüne gelirken, et üretimi temiz bakım ile dörde katlanıyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir işletmecinin 6 bin hayvanı için kurduğu sistem herkese örnek oluyor. Orman ürünleri fabrikasından çıkan talaşları hayvanların altlarına koyan işletmeci, gübrenin talaş ile karışmasını sağlayarak hayvanların stressiz olmasını sağlıyor. Talaş ile karışan gübre, organik atığa dönüşüyor. Tarlasında gübreyi kullanan işletmeci, hasat ettiği ürünleri tekrar hayvanları beslenmesinde kullanıyor. Sistemli bakım sayesinde üretim de kat be kat artıyor.

Salkım Orman Ürünleri tarafından Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 35 bin metrekare alana kurulan, Dostaş Demirköy Orman Ürünleri Tarım ve Hayvancılık çiftliği, uyguladığı sistem ile tüm üreticilere örnek oluyor. Kurulan tesiste yaklaşık 6 bin hayvan bakılıyor. Orman ürünleri fabrikasından çıkan talaş, ilk olarak hayvanların altlarına dökülüyor. Yaklaşık 6 bin büyükbaş hayvanın gübresi talaş ile karışıyor. Hayvanlar tarafından ezilen talaş ve gübre kompost malzemeye dönüşüyor. Ardından doğal gübreyi toplayan işletmeci, 2 milyon metrekare arazilerine ekili ürünün altına döküyor. Tarlada yetişen ürünlerden ise hayvanların yiyeceği temin ediliyor. Doğal gübre ile yetişen ürünlerden elde edilen yemi yiyen hayvan daha besili oluyor. Talaşın üzerinde duran büyükbaş hayvanlar, çevreye sıfır koku salarken, stressiz bir ortamda gelişiyor.

"Doğal odun talaşı kullanıyoruz"

Salkım Orman Ürünleri Yönetim Kurulu üyesi Burak Şansal, sistem ve tesisi anlattı. Hayvan altlığı olarak sıyırgı sistemi kullanmadan, doğal odun talaşı kullandıklarını ifade eden Şansal, "Kuru, kalın taneli, planya odun talaşı. Hayvanlarımız gübreledikten sonra ortaya çıkan atık, fermente olmuş talaş ve hayvan gübresi karışı kompost malzeme oluyor. Bunları civarda bulunan 2 milyon metrekarelik tarım arazilerimizde gübre olarak değerlendiriliyor ve hayvanların besisinde kullandığımız ürünler bu tarlalarımızdan hasat ediliyor" dedi.

" Atıktan düzenli PH'ı olan faydalı bir gübre çıkarmış oluyoruz"

Hayvanların ayaklarında da aside bağlı problem olmadığını söyleyen Burak Şansal, "Ahırlarımız ve hayvanlarımızda hiç koku yok. Gübreden çıkan asit ve amonyak talaş tarafından emildiği için geriye tamamen kokusuz, asidi olmayan, düzenli PH'ı olan faydalı bir malzeme çıkarmış oluyoruz. Hem çevreye zararımız olmamış oluyor, hem de sağlıklı ve huzurlu hayvanlar yetiştiriyoruz. Güzelce kilo alıyorlar, altlarında da koku olmuyor" diye konuştu.

Besi çiftliğini, orman ürünleri fabrikasının yanına kurduklarını söyleyen Şansal, "Orman ürünleri fabrikasının yanına kurulmuş olmasının sebebi; altlık olarak orman ürünleri fabrikamızdan doğal çıkan talaşları kullanıyoruz. Bu prosesler neticesinde tüm atıklarımızı kullanmış oluyoruz. Geriye bertarafı gereken hiçbir ürün kalmıyor. Talaşlar hem satılıyor, hem de burada atlık olarak kullanılıp, hem de tarlalarda değerlendirilebilmekte" şeklinde konuştu.

Bir talaş ile üretimi dörde katladı, bölgenin en büyüğü oldu
Bir talaş ile üretimi dörde katladı, bölgenin en büyüğü oldu
Bir talaş ile üretimi dörde katladı, bölgenin en büyüğü oldu
Bir talaş ile üretimi dörde katladı, bölgenin en büyüğü oldu

Kırklareli, Demirköy, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir talaş ile üretimi dörde katladı, bölgenin en büyüğü oldu - Son Dakika


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