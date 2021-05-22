Bir taraf sevindi bir taraf yıkıldı

Tek maç üzerinden oynanacak Altay –Altınordu finalinde galip gelen taraf Süper Lig'e çıkacak. Samsunspor seneye de TFF 1. Lig'de mücadeleye devam edecek.

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