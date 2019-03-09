Son Dakika Haberleri: Bir Tarafı Paket Taş, Diğer Yanı Beton

Bir Tarafı Paket Taş, Diğer Yanı Beton

54 dakika önce

Zonguldak'ta şehir merkezinde bir yanı paket taş, diğer yanı beton olan yamalı yollar vatandaşları çileden çıkarttı.

Bir Tarafı Paket Taş, Diğer Yanı Beton, System.String[]
Zonguldak'ta şehir merkezinde bir yanı paket taş, diğer yanı beton olan yamalı yollar vatandaşları çileden çıkarttı.

Bozuk ve çökmüş yollar Zonguldak'ta vatandaşları isyan ettiriyor. 19 mahallenin bulunduğu şehir merkezinde adeta delik deşik olan yollar sebebiyle sürücüler de şikayetlerini dile getirdi. Her gün yüzlerce aracın geçtiği bozuk yollarda araçlarının sık sık arızalandığını ifade eden vatandaşlar belediyeyi eleştirdi.

Benzer durumun yaşandığı Çınartepe Mahallesi'nde de bozuk yolun yanı sıra kir ve toz içerisinde kaldıklarını belirten mahalle sakini, "Çınartepe Mahallesi'nde oturuyoruz. 60 yılından bu yana buradayız. Yollar ilk defa bu kadar kötü. Belediye başkanını hiç görmedim. Geçen seneden beri bu yollar böyle. Hiç cam kapı açamadık. Halen yolda toz toprak var. Yollarımızın artık bir an önce yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Çarşının ortasına ucube dikti"

40 yıldır yol çilesi çektiklerini ifade ederek belediyeyi eleştiren mahalle sakini, "Ben burada 40 seneden beri oturuyorum. 68 yılından bu yana Çınatepe, Rat, Kemerbaca, Asma, Dilaver, Mithatpaşa Mahallesi. Biz üvey evlat mıyız? Allah aşkına. Baştarla Mahallesi Zonguldak'ın en eski mahallelerinden birisi. Halen daha buraya doğalgaz verilecek. Buraya hiç kimse gelmedi. Sadece CHP'nin arabasını durdurduk. Adama, 'Rezilliği görüyorsun, kepazeliği görüyorsun. Buna ne diyeceksiniz?' dedim. Bana, 'Ağabey alt yapı, doğalgazı, elektrik hatlarını yer altına aldı' diyor. Hani burada doğalgaz. Belediye başkanı Acılık'ta az bir asfalt yaptı. Bir de çarşının ortasına bir tane ucube dikti. Ucube var ya orada. Ben böyle konuşuyorum da her yerde sevilmiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Zonguldak, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: 300 Bin Haneye 10 Yıl Yetecek Doğal Gaz Bulduk Kadın Dizisindeki Ceyda Karakterinin Giyim Tarzı İzleyiciyi İsyan Ettirdi!

Bartu Küçükçağlayan, Kendisinden Para İsteyenlere Sitem Etti Ölü Köpeği Sürükledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:18:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Tarafı Paket Taş, Diğer Yanı Beton
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]