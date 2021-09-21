Bir tarafta dev dalgalar bir taraf çarşaf gibi - Son Dakika

SİNOP (İHA) – Sinop'ta etkili olan rüzgar sonrası yarım adanın bir tarafında dev dalgalar oluşurken, diğer tarafta sahil çarşaf gibi görüntü verdi. Şahin Tepesi'nde Sinop'un manzarasına doyum olmadı.

Sinop'ta öğleden sonra rüzgar etkili oldu. Kuzey sahillerinde dev dalgalar oluştu. Kayalara vuran dalgalar izlemeye değer bir görüntü verdi. İç liman özelliği taşıyan güney sahillerinde ise aksine sakin bir deniz hakimdi. Gemiler sığınmak için güneyi seçti. Denizin iki yöndeki farklı durumu Şahin Tepesi'nden gözlenebildi. Vatandaşlar da manzarayı izlemek üzere burayı tercih ettiler.

Şehri seyre çıkan vatandaşlardan Bayram Köklü, "Sinop'un en güzel yeri olarak düşündüğüm Şahin Tepesi'nde bu manzarayı izlemek istedim. İzlediğim manzara bana keyif verdi. Sinop gerçekten güzel bir yer. Tarihi açısından, sahilleri olsun, deniz kıyıları olsun, isterseniz dalgalı denizi, isterseniz ölü denizi, gemilerin sığındığı doğal limanı ile harika bir şehir" dedi. - SİNOP