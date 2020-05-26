Bir tarafta Dortmund, diğer tarafta Bayern! Dev maçta iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika

Bir tarafta Dortmund, diğer tarafta Bayern! Dev maçta iddaa'da öne çıkan...

Bu bir ilandırDORTMUND - BAYERNSchalke'yi farklı geçtikten sonra vites düşürmesine rağmen Wolfsburg deplasmanında da rahat kazanan ve son 6 lig maçında firesi olmayan Dortmund, Frankfurt'a gol yağdırıp son 13 lig maçından 37 puan çıkartan lider Bayern'i konuk edecek.

Bir tarafta Dortmund, diğer tarafta Bayern! Dev maçta iddaa'da öne çıkan..., System.String[]

Bu bir ilandır


DORTMUND - BAYERN


Schalke'yi farklı geçtikten sonra vites düşürmesine rağmen Wolfsburg deplasmanında da rahat kazanan ve son 6 lig maçında firesi olmayan Dortmund, Frankfurt'a gol yağdırıp son 13 lig maçından 37 puan çıkartan lider Bayern'i konuk edecek.


Dortmund'da Nico Schulz, Marco Reus ve Dan-Axel Zagadou sakat. Axel Witsel iyileşti, Wolfsburg maçının ikinci yarısına çıkmayan Mats Hummels'in durumu maç saati netleşecek.


Sağda ve solda Achraf Hakimi ile Raphael Guerreiro inanılmaz formda, salgın dönüşündeki iki maçta da sonradan oyuna giren Jadon Sancho'nun yerine de Julian Brandt dümendeydi ve iyi işler çıkarttı. Thorgan Hazard ile Erling Haaland da bildiğiniz gibi, skora katkı vermeye devam ediyorlar...


Bayern cephesinde ise Frankfurt maçını tamamlayamayan Jerome Boateng'in maç kadrosunda olacağı açıklandı. Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Thiago, Der Klassiker'de forma giyemeyecek.


Robert Lewandowski geçtiğimiz hafta sonu Frankfurt'a attığı golle bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 41'e yükseltti. Ligde ise şu ana kadar 25 maça çıkıp 27 gol kaydetti. Son 7 lig maçında 14 gol daha atarsa, Gerd Müller'in 1971-72 sezonundaki 40 gollük rekorunu tarihe gömecek!


Dortmund ligdeki son 6 maçını kazandı, Bayern de deplasmandaki son 6 lig maçını kazandı.


Dortmund ligdeki son 5 iç saha maçında hem ilk yarıyı hem de maç sonunu galibiyetle noktaladı, Bayern ise deplasmandaki son 4 lig maçında hem ilk yarıyı hem de maç sonunu galibiyetle noktaladı.


%15'lik kesim iki formda takımın maçında deplasmanda da olsa lidere güveniyor.


Lewandowski'nin eski takımı Dortmund'a attığı en güzel 5 gol! İzleyelim...




Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 03:59 

Son Dakika Spor Bir tarafta Dortmund, diğer tarafta Bayern! Dev maçta iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor
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