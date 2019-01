Bir Tarafta Vahşet, Diğer Tarafta Şevkat

Gaziantep merkezde madde bağımlıları bir köpeği boynundan bıçaklarken İslahiye ilçesinde ise donmak üzere olan bir köpeği polis kurtardı



GAZİANTEP - Gaziantep'te aynı gün içerisinde yaşanan iki farklı olaydan biri tüyleri ürpertirken diğeri ise yürekleri ısıttı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir polis memuru donmak üzere olan köpeğe şefkat elini uzatırken, diğer yandan madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıslar bir parkta sokak köpeğini boynundan bıçakladı.

Yürekleri ısıtan olay, İslahiye'de yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde donmak üzere olan yavru köpeğe sahip çıkan polis memuru, köpeği sıcak bir odaya alarak süt ve ciğer yedirdi. İslahiye İlçe Emniyet Merkez Karakolunda görevli polis memuru Hüseyin Aydın, "Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gezinirken bu yavru köpeği bulduk. Donmak üzereydi aldık süt ve ciğer verdik. Şimdi durumu iyi İslahiye Belediyesinin ve gönüllülerin yapımına devam edilen Dilsiz Kullar Barınağı çalışanlarına haber verdik. Gelip alacaklar. Bunlar da can taşıyor bunlara sahip çıkmalıyız" dedi.

Tüyleri diken diken eden vahşet olayı ise Gaziantep merkezde bulunan Kavaklık Parkı'nda yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıslar sokak köpeğini boynundan bıçakladı. Gaziantep'te tüm hayvanların haklarının ve doğal yaşam alanlarının korunması için gönüllü kişiler tarafından kurulan Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği gönüllüleri ihbar üzerine köpeği tedavi altına aldı. Boynunda derin bir bıçak darbesi olduğu tespit edilen ve tedavi altına alınan köpeğin yaralarının derin olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Esra Taşgün, "Köpeği ihbar üzerine bulduk. Kesici alet yaralanması, insan eli ile yapıldığını düşünüyoruz. Yaraları maalesef çok derin. Yaralarını dikeceğiz. Şu an kanamayı durdurup operasyona alacağız. İnşallah iyileşecek. Bunun ısırılma olduğunu düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.



"Canlar mal olmaktan çıkarılmalı"

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ise hayvanların mal olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Güneş, "Bu yavrumuzu Kavaklık Parkında bulduk. Tinercilerin bıçakla yaraladığını söylüyorlar. Gerçekten yarası çok ağır. Yasalar çıkmadığı sürece hayvanların çekeceği durum budur. Ne zaman bu canlar mal kapsamından çıkıp can kapsamına alınırlar ise bu durum düzelecek. Bu yasalar düzelmesini bir an önce yetkililerden istiyoruz" diye konuştu.

