Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde sandalye fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın binayı sardı. Üçüncü kattaki alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşıp yangına müdahale etti.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga - Son Dakika

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