Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga - Son Dakika
Üye Girişi

Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga

14.10.2022 14:17
Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga

Bursa'da sandalye imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da sandalye imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın devam edip siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken hemen yanıbaşındaki ana caddede iki kişi birbirine girdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde sandalye fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın binayı sardı. Üçüncü kattaki alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşıp yangına müdahale etti.

Alevler yarım saat içinde bastırılırken, yangının yaşandığı dakikalarda üst caddede iki kişi trafik meselesi yüzünden birbirine girdi. İki kişinin kavgası kameraya yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
500
BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Uluslararası İmam Hatip Lisesinde elektrikli araç heyecanı Uluslararası İmam Hatip Lisesinde elektrikli araç heyecanı
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar...
16:32 Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu
16:32 Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli
16:34 Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:59 8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok
15:51 Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 17:09:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement