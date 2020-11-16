Bir taraftan araçları tamir ediyor, diğer taraftan satranç oynuyorlar - Son Dakika

Siirt'te oto sanayi ustaları müşteriler ile hem satranç oynuyor hem de araçları tamir ediyor.

Siirt oto sanayi sitesinde bir araya gelen tamirciler, öğrendikleri satrançlarla kendi aralarında turnuva yaparak boş vakitlerini satranç oynayarak değerlendiriyor. Satranç oyununun kent genelinde yayıldığını belirten Satranç Federasyonu Siirt temsilcisi Serdar Özyeşil, kentte yıllardın her yaştan vatandaşın satranç oynadığını söyledi. Özyeşil, "Siirt'te pandemiden dolayı satranç turnuvası yapamıyoruz. Acaba bu boş vakitlerimizi nasıl değerlendirelim dedik, işte kahvelerde satranç oynanmıyordu. Biz kahvelere satranç takımı dağıttık ve kahvelerde satrancı yaygınlaştırdık. Sonra baktık ki sanayi sitelerinde kahveler var küçük küçük. Boş vakitlerini değerlendiremiyorlar, biz satranç oynanması için önce ustalarımızı yetiştirdik. Tek tek dükkanları sanayiyi gezdik ve bu ustalarımıza, çıraklara satranç dersi verdik. Onun ardından dükkanlara iş yerlerine satranç takımı dağıttık. Şuanda ustalar boş vakitlerinde birbirleriyle satranç oynayıp turnuva yapıyorlar. Aynı zamanda gelen müşterilerle de satranç oynuyorlar. Bir usta müşteriyle satranç oynadıktan sonra tamirata bakıyor. Müşteri oynadıktan sonra da bir daha gelip hamlesini yapıp bir daha arabanın başına dönüyor. Çok zevk aldılar. Bu hem onların boş vakitlerini değerlendirmesine faydalı oldu hem aileleriyle satranç oynadılar bu da onlara bir arttı kattı" dedi.

Satranç oynamanın zevkli olduğunu belirten oto tamirci ustası İsmail Yelboğa, boş vakitlerini çıraklarla satranç oynayarak geçirdiklerini söyledi. Yelboğa, "Boş zamanlarımızda vaktimizi satranç oynamayla geçiriyoruz. Akıl ve mantık oyunu. Müşterilerimiz bu konuda çok memnun. Biz araçlarını yaparken kendileri satranç oynuyor. Satranç il temsilcimiz Serdar beye de teşekkür ediyorum. Her esnafa birer satranç takımı bırakarak boş vakitlerimizi satranç oynayarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kerim Yıldız adlı oto tamirci ustası ise, "Bize satranç öğrettiği ve satranç takımı verdiği için Serdar Özyeşil'e teşekkür ediyoruz. Boş vakitlerimizde gerek ustalarımızla gerek çıraklarımızla beraber boş vakitlerimizi satranç oynayarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT