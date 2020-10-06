- Yunus balıklarından muhteşem şov - Son Dakika

- Yunus balıklarından muhteşem şov

MUĞLA - Bodrum'u mesken tutan yunus balıklarının denizde yaptıkları şovlar yerli yabancı turistleri heyecanlandırdı. Aynı yunusların başka bir bota eşlik etmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Gümüşlük Mahallesi açıklarında sürat botu ile gezinti yapan vatandaşlar, bir anda bir yunus sürüsü ile karşılaştı. 7-8 adet yunustan oluşan sürüdeki birkaç yunuslar botla birlikte yüzdü. O anlar, vatandaşlarca kaydedilirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Aynı saatlerde Yalıkavak açıklarında da yunuslar yerli ve yabancı turistleri taşıyan tur teknesindekilere şov yaptı. Turistler yunusların şovunu görünce heyecanlarını gizleyemedi.

Yunusları cep telefonuyla kayıt altına alan Yakup Bayram adlı vatandaş "Biz arkadaşlarımızla gezintiye çıkmıştık. Gümüşlük ile Çavuş adası arasında yunus sürüsüne denk geldik. 7-8 tane yunus vardı. Avlanmaya çıkmışlardı galiba. Bizi fark edince birkaç tanesi bizimle birlikte yüzmeye başladı. Bota eşlik eden yunuslar daha sonra gözden kayboldu" dedi.