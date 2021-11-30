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Bir tarih Hhazinesi Beçin Kalesi belgesel filmi ve kitabı tanıtıldı - Son Dakika

Bir tarih Hhazinesi Beçin Kalesi belgesel filmi ve kitabı tanıtıldı

30.11.2021 08:20
Bir tarih Hhazinesi Beçin Kalesi belgesel filmi ve kitabı tanıtıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Menteşeoğluları Beyliği'ne başkentlik yapan ve Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olan Beçin Antik Kenti için hazırlanan "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeseli ve aynı adı taşıyan kitabı tanıtıldı.

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları devam eden antik kentte, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutarken, ayakta kalan tarihi yapılar da restore edilerek kültür turizmine kazandırılıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın himayesinde ilimizde yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, ilimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımına ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile Beçin Kalesi ve Ören Yeri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan destek protokolü kapsamında antik kentin tanıtımı için belgesel ve kitap çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayında belgesel filmin ve kitabın basın lansmanı yapıldı.

Programda konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Antik çağlardan bu yana pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü ilimiz adeta bir açık hava müzesidir. Muğla'nın Karia, Likya, Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıdığını söyledi.

Kadim tarihi, muhteşem tabiatı, gelişmiş turizm altyapısı, kültür potansiyeli, tarıma elverişli toprakları ve ulaşım imkanlarının kolaylığı gibi faktörlerle Muğla'nın, dünyaca tercih edilen bir destinasyon haline geldiğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı, "Günümüzün gözde sektörlerinin başında gelen turizm, ilimiz ve ülkemiz için son derece önemlidir. Bu nedenle günümüzün değişen ve gelişen turizm trendlerini iyi algılamalı ve değerlendirmeliyiz. Deniz, kum, güneş turizminin yanında doğa turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, spor turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerine imkân veren zengin potansiyeliyle Muğla oldukça rağbet görmektedir. Bu sayede ilimiz, turizmi tüm yıla yayılabilecek önemli merkezlerden biridir." dedi.

Kültür turizmi kapsamda Muğla'da bulunan turizm destinasyonlarının bütüncül olarak korunması, geliştirilmesi ve ilçeler arası entegrasyonun sağlanması amacıyla dört turizm destinasyonu kurulduğunu anlatan Vali Orhan Tavlı, kentte yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olarak tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak amacıyla kazı başkanlıkları ile kurumlar arası protokoller imzalandığını dile getirdi.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2020-2021 yıllarında kentte bulunan çok sayıda arkeolojik kazıya destek verildiğine söyleyen Vali Orhan Tavlı, şunları söyledi:

"Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından kazı, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları için yaklaşık 25 milyon destek verildi. Ayrıca Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından da arkeolojik kazılar için finansal destek sağlanmakta. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Beçin Kalesi, Selçuklu Mimarisinin en güzel örneklerini sunmaktadır. Menteşe Beyliğine başkentlik yapmış Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olan Beçin'de günümüze kadar ulaşmış pek çok önemli eser bulunmaktadır. Antik dönem, Selçuklu ve Osmanlı'dan üzerinde yaşadığımız topraklarda kalan tarihi ve kültürel değerlerimizi geliştirme konusunda çalışmalarımızın önümüzdeki yıllarda karşılığını alacağımıza inanıyorum."

Programda Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Beçin Kalesi ve Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Belgesel Yönetmeni Bülent Sağlam da birer konuşma yaptı.

Toplantıya katılanlara belgesel ile birlikte hazırlanan kitap takdimi edildi.

Bir tarih Hhazinesi Beçin Kalesi belgesel filmi ve kitabı tanıtıldı

Orhan Tavlı, Belgesel, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bir tarih Hhazinesi Beçin Kalesi belgesel filmi ve kitabı tanıtıldı - Son Dakika


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