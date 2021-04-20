Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar - Son Dakika

Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar

20.04.2021 19:15

Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere yaşlı ve bakıma muhtaç aileler, Ramazan ayında evlerine gelecek sıcak yemek için belediye ekiplerinin yolunu gözlüyor.

Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere yaşlı ve bakıma muhtaç aileler, Ramazan ayında evlerine gelecek sıcak yemek için belediye ekiplerinin yolunu gözlüyor. Her gün iftar vakti onlarca aileye sıcak yemek götüren belediye ekibi, ailelere Kuran'ı Kerim'de hediye ediyor.

Devrekani Belediyesi, evinde bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere pandemiden dolayı iş yerlerini açamayan ailelere Ramazan ayında da destek oluyor. Evde yemek hazırlama imkanı olmayan vatandaşlara her gün belediyenin aşevinden iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan yemekler, kaplara konularak vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Ayrıca, Devrekani Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen erzak kolisi dağıtımları da Ramazan ayında yoğun biçimde devam ediyor. Bunun yanı sıra evlerinde Kur'an-ı Kerim bulunmayan ve okumak isteyen vatandaşlara da kitaplar dağıtılıyor. Ayrıca hayırseverler tarafından Devrekani Belediyesine teslim edilen yumurta, un, makarna gibi gıda maddeleri de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

"İftar ve sahurda yemek dağıtımı yapıyoruz"

Bu yıl Ramazan etkinliklerinin korona virüs sebebiyle yapılamadığına dikkat çeken Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Bizde ilçe kaymakamlığımız ile birlikte bir proje yapalım dedik. Daha önceden belirlediğimiz toplam 29 aileden oluşan 80 kişilik hedef kitlemize iftarlarda ve sahurlarda yetecek kadar yemeği ilçemizde aşevinde hazırlattırıp, Devrekani Belediyemiz Sosyal Hizmet Birimine ait aracımızla günlük olarak dağıtıyoruz. Bu yemekleri sadece maddi durumu kötü olan ailelerimize değil, imkanı olmayan, iş yerleri kapalı olan, pandemiden dolayı mağdur olan tüm esnafımıza, çiftçilerimize ve ilçemizde yaşayan herkese yönelik dağıtıyoruz. Bizler bunu geçtiğimiz yılda yapmıştık, bu yılda devam ettirdik ve Ramazan ayı boyunca da günlük yemeklerimizi dağıtacağız" dedi.

"Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz"

Evinde Kur'an-ı Kerim olmayan ailelere Kur'an-ı Kerim'de hediye ettiklerini söyleyen Başkan Altıkulaç, "Hayırsever vatandaşlarımız tarafından belediyemiz sosyal hizmet birimine bağışlanan kuru gıdalarımızı da yine ekiplerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. 11 ayın sultanında, hizmet birimimize ulaştığımızda ailelerimize de küçükte olsa bir hediye takdim etmek istedik. Bu yıl Kur'an-ı Kerim'i olmayan veya Kur'an-ı Kerim ihtiyacı olan ailelerimizin tamamına da Kur'an-ı Kerim hediyelerimiz oldu" diye konuştu.

"120 ailemize Ramazan kolisini de ulaştırdık"

Ramazan ayının başlangıcında 120 aileye Ramazan kolisini ulaştırdıklarını belirten Başkan Altıkulaç, şu ifadeleri kullandı:

"Devrekani İlçe Kaymakamlığı ve Devrekani Belediyemiz sosyal hizmet birimimizce daha önceden belirlediğimiz 120 ailemize Ramazan kolimizi ulaştırdık. Ramazan ayının ikinci yarısından itibaren yine belirleyeceğimiz ailelerin tamamına Ramazan kolisi dağıtımlarına devam edeceğiz. Bunun yanında ilçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızın veya gurbette olan vatandaşlarımıza çağrımız olmuştu, onlarda olumlu yanıtlar verdiler. Hayırseverlerin bizlere ulaştırdıkları yardımları da bizler, daha öncesinden belirlediğimiz ailelere un, makarna, yumurta, kuru gıda şeklinde ulaştırmaya devam ediyoruz. Onlardan da Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi özellikle Ramazan ayında kimsesizlerin kimsesi olma yolunda ilerliyoruz. Sonuna kadar da sosyal

belediyeciliğin çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonrada olacağız, hatta hizmetlerimizi arttırarak da devam edeceğiz"

"Belediyenin bu hizmetinden memnunuz"

Devrekani Belediyesinin aşevi hizmetinden memnun olduklarını ifade eden Sevgi Acar, "Belediyemizin bu hizmetinden memnunuz. Çok güzel bir şey. Allah'ım herkese böyle yardımcı olsun. Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Her Ramazanda geliyorlar, her gün bizlere yemek götürüyorlar" dedi.

Belediye personelinin kendilerini unutmadığını söyleyen Naim Genel ise "Bizleri unutmayarak her gün yemek götürüyorlar. Çok güzel, başkanımızdan Allah razı olsun. Çok iyi oluyor. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar
Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar
Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar
Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar

Devrekani, Kastamonu, Hisarcık, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir tas sıcak yemek için ekiplerin yolunu gözlüyorlar - Son Dakika


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