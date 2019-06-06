Son Dakika Haberleri: "Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum"
Son Dakika Politika Haber

"Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum"

33 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Türkiye'de bütün seçimler tamamlandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, " Türkiye'de bütün seçimler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum" dedi.
Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyündeki köy konağında hemşehrileri ile bayramlaştı.
Hemşehrileriyle hasret gideren Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Hepinizin mübarek bayramını tebrik ediyorum. Rabb'im cümlemizin daha nice bayramlara sağlık ve huzur içinde beraberce ulaşmamızı nasip eylesin." dedi.
Yıldırım, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İstanbul seçimine işaret ederek "Tabii bildiğiniz gibi 31 Mart'ta bir seçim yaptık. Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri seçildi. Türkiye'de bütün seçimler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum." diye konuştu.
Erzincan'a gelmeden önce Sivas'ta bir programa katıldığını söyleyen Yıldırım, "Sivas'a gelince bu taraf çekti bizi." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından Yıldırım, hemşehrileriyle sohbet etti.
Yıldırım'ın, geceyi doğduğu Kayı köyünde geçireceği öğrenildi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:14 Kaynak: AA
Türkiye, İstanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramda dünyaca ünlü Kızkumu'na yerli turistler büyük ilgi gösterdi İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler AK Partili Veysel Eroğlu'dan, tartışılacak sözler: CHP'nin adayını Yunanistan destekliyor! YSK Başkanı Sadi Güven'den İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 02:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]