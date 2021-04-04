Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı - Son Dakika

Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı

04.04.2021 19:33

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ta Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı. Siyah-beyazlıların kaptanının bu zamana kadar oynadığı mevkiler dikkat çekti. Uysal, Beşiktaş kariyerinde stoper, ön libero, sağ bek, merkez orta saha, sağ açık ve sol bek pozisyonlarında forma giydi. Tecrübeli futbolcu adeta kale dışında her yerde görev yaparak takımı için joker oldu.

Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, bu zamana kadar siyah-beyazlı formayla birçok mevkide görev yaptı. Futbolda çok yönlü futbolcular için kullanılan "Joker" tabirinin örneği olan futbolcu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa maçına da sağ bek pozisyonunda başladı.

"KALEDE İHTİYAÇ OLURSA KALEYE GEÇERİM"

Beşiktaş'ta kariyerinde birçok mevkide forma giyen Necip Uysal, 45. kez sağ bekte görev yaptığı bir maça çıktı. Beşiktaş altyapısında da 10 numara ve forvet pozisyonlarında görev yapan Necip Uysal'ın siyah-beyazlı takım kariyerinde tek oynamadığı mevki kaldı; kaleci. Ancak Necip Uysal bu konuda da oldukça iddialı olduğunu şu sözlerle dile getiriyor; "Nerede eksik varsa orada oynarım. Kalede ihtiyaç olursa kaleye de geçerim. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısıdır"

"BEŞİKTAŞ'IN JOKERİ"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da Necip Uysal'ın bir joker olduğunu ifade ederek; "Necip Uysal, Beşiktaş'ın joker oyuncusu ve biz nerede görev verirsek orada görevini en iyi şekilde yapıyor" ifadelerini kullandı.

NECİP'İN OYNADIĞI MEVKİLER

  • 51 Maç: Stoper
  • 152 Maç: Ön Libero
  • 45 Maç: Sağ Bek
  • 28 Maç: Merkez Orta Saha
  • 8 Maç: Sağ Açık
  • 2 Maç: Sol Bek

(SPORX)

Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı

Kasımpaşa, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı - Son Dakika Spor


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