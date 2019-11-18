Son Dakika Haberleri: "Bir Tek Sana Vuruldum"
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"Bir Tek Sana Vuruldum"

6 saat önce

Haydar Alan, üç albümden sonra bu kez bir single hazırladı.

Haydar Alan, üç albümden sonra bu kez bir single hazırladı. Sanatçı, çalışma için söz ve müziği Fuat Bahçeci'ye ait "Bir Tek Sana Vuruldum" adlı eseri yorumladı. Melodi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının video klibi ise Erol Güngören'in yönetmenliğinde çekildi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:51 
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