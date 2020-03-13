Bir tekstil firması antibakteriyel kumaştan maske üretti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bir tekstil firması antibakteriyel kumaştan maske üretti - Son Dakika Ekonomi

Bir tekstil firması antibakteriyel kumaştan maske üretti

6 saat önce

Denizli'de faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği antibakteriyel kumaşla çok kullanımlık maske ve eldiven üretti.

Denizli'de faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği antibakteriyel kumaşla çok kullanımlık maske ve eldiven üretti.

Merkezefendi ilçesinde yenilikçi tekstil ürünleri imalatı yapan firma, Ar-Ge laboratuvarında 3 yıllık çalışmayla geliştirdiği antibakteriyel kumaşa uluslararası patent aldı.

Evolution Of Cotton (EOC) adı verilen ekolojik ürünü bebek giysilerinde kullanan firma, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle talebin arttığı maske ve eldiven üretimine yöneldi.

Firmanın Ar-Ge ve Üretim Sorumlusu Ali Taner Özyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenilikçi kumaş geliştirmeye odaklandıklarını ve yüksek teknolojiye dayalı tekstil ürünleri ihraç ettiklerini söyledi.

Özyurt, şunları kaydetti:

"Uluslararası testlerden başarıyla geçen antibakteriyel kumaştan ürettiğimiz maske ve eldivenler çok ilgi çekti. Ergonomik ve fonksiyonel özelliğiyle yüzünüzün şeklini alan ve tam tutunma sağlayan bu ürün diğer maskelere göre daha rahat kullanım imkanı sunuyor. Defalarca yıkanabilen, deforme olmayan maske mikrop tutmaması nedeniyle de tercih ediliyor. İlk etapta ürettiğimiz 10 bin adet maske ve eldiven tükendi. Talep üzerine üretime hız verdik."

Bir tekstil firması antibakteriyel kumaştan maske üretti

Merkezefendi, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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