Son Dakika Haberleri: Bir Telefon Tasarlayacak Olsak... | Sizden Gelenler #12

Bir Telefon Tasarlayacak Olsak... | Sizden Gelenler #12

1 saat önce

Sosyal medyadan gelen sorularınızı yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin 12. haftası ile karşınızdayız.

Sosyal medyadan gelen sorularınızı yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin 12. haftası ile karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:12 Kaynak: Youtube

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