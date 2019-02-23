Bir Telefon Tasarlayacak Olsak... | Sizden Gelenler #12
1 saat önce
Sosyal medyadan gelen sorularınızı yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin 12. haftası ile karşınızdayız.
Sosyal medyadan gelen sorularınızı yanıtladığımız Sizden Gelenler serimizin 12. haftası ile karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:12 Kaynak: Youtube
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