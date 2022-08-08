Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

08.08.2022 12:36
Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

Bir televizyon kanalında çıkan tartışmada darbedilen gazeteci Latif Şimşek ile olayla ilgili tutuklanan şüpheli Emrah Topal'ın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Bir televizyon kanalında çıkan tartışmada darbedilen gazeteci Latif Şimşek ile olayla ilgili tutuklanan şüpheli Emrah Topal'ın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği'nde 6 Ağustos gecesi "mağdur-müşteki" sıfatıyla ifade veren gazeteci Latif Şimşek, TV100 kanalındaki programda, kendisi gibi orada bulunan diğer konuklarla gündeme dair konuşmaya başladıklarını belirtti.

Şimşek, "Bu ülkenin hakimini de savcısını da polisini de istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsiniz." şeklinde bir ifadede bulunduğu sırada, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sesini yükselttiğini ve üzerine yürümeye başladığını, kendisi de koltuktan kalkınca karşılıklı tartıştıklarını aktardı.

Araya eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın girdiğini kaydeden Şimşek, programa ara verildiğini, konuklardan Doğan Çağlar'ın Enginyurt'u uzaklaştırmaya çalıştığını ancak Enginyurt'un küfür edip kendisine saldırdığını öne sürdü.

Şimşek, kanala Enginyurt ile birlikte gelen ancak programın konuğu olmayan bir kişinin kendisine arkadan sarılıp yüzüne doğru yumruk attığını, kendisini korumaya çalıştığını ancak bu kişinin tokat atıp hakaret etmeye devam ettiğini, konukların yardımıyla dışarıya çıkarılırken kolunun Enginyurt tarafından sıkılıp hakaret ve tehditlere devam edildiğini savundu.

İfadesinin devamında Enginyurt ve yanındaki kişiden şikayetçi olduğunu belirten Şimşek, darp raporunu da sundu.

Emlakçı şüpheli programı misafir olarak takip etti

Hakkında şikayette bulunulduğunu haberlerden öğrenince Şişli Asayiş Büro Amirliğine kendiliğinden gittiğini öne süren şüpheli Emrah Topal, mesleğinin emlakçılık olduğunu ifade etti.

Arkadaşı Ali Şenyurt'un, Cemal Enginyurt'un danışmanı olduğunu belirten Topal, olay günü Enginyurt'un programa katılacağını öğrenince yanlarında misafir olarak gitmek istediğini, Enginyurt, Ali Şenyurt ve Enginyurt'un danışmanı olan Sedat adlı kişiyle birlikte kanala gittiklerini anlattı.

Programın bir bölümünde seslerin yükseldiğini ifade eden Topal, şunları kaydetti:

"Yayının kesildiğini görünce tekrar ara verildiğini düşünüp stüdyoya girdik. Enginyurt ile Şimşek arasında sözlü tartışma olduğunu gördük. Program konukları Cemal Bey'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Ben de Latif Bey'i sakinleştirmek amacıyla önünde durarak 'sakin ol' diyerek yerine oturmasını istedim ancak bana bir anda sinirli bir şekilde 'Sen kimsin lan?' diye tepki verdi. Sinir hali olduğunu düşünerek karşılık vermedim. Arkamı dönerek Cemal Bey'i sakinleştirmek istedim. Bu esnada Latif Bey küfürlü konuşmaya başlayınca Cemal Bey ile arası iyice gerildi. Son olarak 'Sen kimsin ulan bana sesini yükseltiyorsun?' diyerek masa üstündeki kupayı tutunca, atacağını düşündüm. Müdahale etmek istedim ancak aşırı tahriklerinden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum. Daha sonra orada bulunan kişiler araya girdi, sakinleştim ve kanaldan ayrıldık."

Şimşek ile husumeti olmadığını bildiren Topal, "Bir anlık sinir hali yaşanan bir olaydır. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Şüpheli Topal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde ise televizyon programını seyirciler arasından takip ettiğini, tartışmayı görünce önce tarafları sakinleştirmeye çalıştığını, kendisine kupa bardağı atacağını düşündüğü Şimşek'i çektiğini ve birkaç yumruk attığını anlattı.

Şimşek'e hakaret ve tehditte bulunmadığını aktaran Topal, "Olay bir anlık öfke sonucu yaşanmıştır." iddiasında bulundu.

Enginyurt'un evrakı Ankara'ya gönderilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı, tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği, olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Topal gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Milletvekili olan ve dokunulmazlığı bulunan Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi Gazeteci Latif Şimşek'i Darp Eden Şüpheli Tutuklandı Gazeteci Latif Şimşek'i Darp Eden Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: AA

Cemal Enginyurt, Milletvekili, Asayiş Büro, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:14 Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu
12:02 Futbol maçında ilgi çeken mücadele! İki futbolcu topu kapmak için adeta güreş tuttu
11:46 Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
11:32 Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı
11:20 Yerli otomobil TOGG'un ilk prototip bataryası Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretildi
11:20 Çavuşoğlu, AB'ye Türkiye'nin gayretiyle çözüme kavuşan tahıl krizi üzerinden mesaj verdi: Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
11:42 Ayçiçeği üreten çiftçiler taban fiyatına tepki gösterdi: Tırtıl zayiatımız çok, 16 TL'nin altında olmamalı
10:52 İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli küçük kız: İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili
10:49 Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde
10:49 MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 12:36:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement