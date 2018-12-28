Bir Televizyon Kanalında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan...
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IHAAW150820-ASA/28-12-2018- Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen'in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.
IHAAW150820-ASA/28-12-2018
- Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen
'in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. 28.12.2018 15: 08: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:14 Kaynak: İHA
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