Son Dakika Haberleri: Bir Televizyon Kanalında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan...

Bir Televizyon Kanalında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan...

41 dakika önce

IHAAW150820-ASA/28-12-2018- Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen'in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Bir Televizyon Kanalında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan..., System.String[]
IHAAW150820-ASA/28-12-2018

- Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen'in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. 28.12.2018 15: 08: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:14 Kaynak: İHA

Müjdat Gezen, 3. Sayfa
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