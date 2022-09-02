Canlı yayında kalp krizi geçiren Borsa Kralı lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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Canlı yayında kalp krizi geçiren Borsa Kralı lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan yaşamını yitirdi!

02.09.2022 09:49

Artı TV ekranlarında katıldığı canlı yayın sırasında kalp krizi geçiren ve yoğun bakıma kaldırılan 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan vefat etti.

Artı TV ekranlarında katıldığı canlı yayında bir anda fenalaşan ve herkesi korkutan 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan, hemen hastaneye kaldırıldı.

YAYIN SIRASINDA KALBİ DURDU

Yayın sırasında kalbinin durduğu, daha sonra ise çalıştırıldığı belirtilen Ayan yoğun bakıma alınarak uyutuldu. Günlerden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve daha önce hakkında 'öldü' iddiası ortaya atılan Ayan, bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canlı yayında kalp krizi geçiren Borsa Kralı lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan yaşamını yitirdi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canlı yayında kalp krizi geçiren Borsa Kralı lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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