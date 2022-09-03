Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

03.09.2022 18:18
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

Bir televizyon kanalındaki canlı yayına uzaktan bağlandığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir televizyon kanalındaki canlı yayına uzaktan bağlandığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 64 yaşındaki Ayan için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ayan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayan'ın naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Gaziantep'te, 1 Eylül'de bir televizyon programına uzaktan bağlanarak değerlendirmelerde bulunduğu sırada kendisini iyi hissetmediği için yayına devam edemeyeceğini belirten iş insanı Nasrullah Ayan, evdeki yakınları tarafından SANKO Hastanesine kaldırılmıştı. Duran kalbi çalıştırılan Ayan, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
500
Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yerde keşif yapan avukatlardan ortak görüş: Bölgeye kendi imkanlarıyla çıkması mümkün değil Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yerde keşif yapan avukatlardan ortak görüş: Bölgeye kendi imkanlarıyla çıkması mümkün değil
Kaynak: AA

Kalp Krizi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 18:19:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement