Cihan Kolivar'ın tutuklanması sonrası oğlu Kerem Kolivar''ından açıklama: Hakaret uydurayım diyorsanız bu masrafa gerek yok - Son Dakika
Üye Girişi

Cihan Kolivar'ın tutuklanması sonrası oğlu Kerem Kolivar''ından açıklama: Hakaret uydurayım diyorsanız bu masrafa gerek yok

09.11.2022 16:21
Cihan Kolivar'ın tutuklanması sonrası oğlu Kerem Kolivar''ından açıklama: Hakaret uydurayım diyorsanız bu masrafa gerek yok

Bir televizyon programında sarf ettiği "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" sözleri nedeniyle tutuklanan İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar, adliye çıkışı sert açıklamalarda bulundu. Kolivar, "Kin ve nefret söylemi diye adliyeye çağırıp daha sonra hiçbir şey bulamayıp hadi kendime bir hakaret uydurayım deyip de alıyorsanız şu binaya da gerek yok. Bu masrafa da gerek yok. Yazın bize şu kadar ceza yedin diye yollayın" dedi.

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" sözleri sebebiyle tutuklandı.

"EKMEĞİN ZARAR OLDUĞUNU ANLATMAK İSTEDİM"

Cihan Kolivar'ın emniyet ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' sözleri sebebiyle tutuklanan Cihan Kolivar'a, vatandaştan tek cümlelik tepki 'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' sözleri sebebiyle tutuklanan Cihan Kolivar'a, vatandaştan tek cümlelik tepki 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.' diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.' diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' İddiasıyla Tutuklandı Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' İddiasıyla Tutuklandı

Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cihan Kolivar'ın tutuklanması sonrası oğlu Kerem Kolivar''ından açıklama: Hakaret uydurayım diyorsanız bu masrafa gerek yok - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Futbolseverleri üzen sakatlık! Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamayacak
16:22 Doktorlar, "Durmalısın, ölüm tehliken var" diyor ama o dinlemiyor! Dünyanın en büyük dudaklı kadını, bir kez daha bıçak altına yatacak
16:17 AK Parti'nin HDP'yi ziyaret etmesine Davutoğlu'ndan destek: Tavır doğrudur, siyasetin normalleşmesine katkıda bulunacaktır
16:11 9.5 yıl sonra kırmızı kart gören Lewandowski'nin yaptığı hareket başına dert olacak
15:55 İran'da Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi
15:31 AK Parti'den CHP'ye katılan Necip Zeydan'a rozetini bizzat Kemal Kılıçdaroğlu taktı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'yi kabul etti
15:22 Avustralya'da şaşkınlık yaratan olay! Çığlık duydukları toprağı kazan adamlar neye uğradıklarını şaşırdı
15:15 Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mustafa Muhammed performansıyla göz doldurdu!
15:01 İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya yumurtalı saldırı! Protestocu "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 16:53:09. #1.13#
SON DAKİKA: Cihan Kolivar'ın tutuklanması sonrası oğlu Kerem Kolivar''ından açıklama: Hakaret uydurayım diyorsanız bu masrafa gerek yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement