Bir Televizyon Programında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen...
27 dakika önce
IHAAW172824-ASA/23-01-2019- Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.
IHAAW172824-ASA/23-01-2019
- Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen
hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı. 23.01.2019 17: 28: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
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