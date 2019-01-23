Son Dakika Haberleri: Bir Televizyon Programında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen...

Bir Televizyon Programında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen...

27 dakika önce

IHAAW172824-ASA/23-01-2019- Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Bir Televizyon Programında Söylediği Sözler Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen..., System.String[]
IHAAW172824-ASA/23-01-2019

- Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı. 23.01.2019 17: 28: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Müjdat Gezen, 3. Sayfa
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