Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar... - Son Dakika
Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar...
Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. - İSTANBUL
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8.07.2020 00:15:36. #1.13#
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