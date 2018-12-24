Bir Televizyon Programında Yaptıkları Açıklamalar Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Metin...
30 dakika önce
IHAAW131854-ASA/24-12-2018- Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
IHAAW131854-ASA/24-12-2018
- Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. 24.12.2018 13: 18: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:24 Kaynak: İHA
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