Son Dakika Haberleri: Bir Televizyon Programında Yaptıkları Açıklamalar Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Metin...

Bir Televizyon Programında Yaptıkları Açıklamalar Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Metin...

30 dakika önce

IHAAW131854-ASA/24-12-2018- Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Bir Televizyon Programında Yaptıkları Açıklamalar Nedeniyle Hakkında Soruşturma Başlatılan Metin..., System.String[]
IHAAW131854-ASA/24-12-2018

- Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. 24.12.2018 13: 18: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:24 Kaynak: İHA

Müjdat Gezen, Metin Akpınar, 3. Sayfa
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