PROF. DR. CELAL ŞENGÖR ADLİYEYE GELDİ - Son Dakika
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PROF. DR. CELAL ŞENGÖR ADLİYEYE GELDİ

06.09.2022 13:55
PROF. DR. CELAL ŞENGÖR ADLİYEYE GELDİ

BİR televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi.

BİR televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi.

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle  "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör,  "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.


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Prof. Şengör'ün İfadeye Çağırılmasına Bilim Akademisi'nden Tepki: 'İfade Özgürlüğü ve Akademik Özgürlük Açısından Vahim İhlallerdir' Prof. Şengör'ün İfadeye Çağırılmasına Bilim Akademisi'nden Tepki: 'İfade Özgürlüğü ve Akademik Özgürlük Açısından Vahim İhlallerdir'
Kaynak: DHA

Celal Şengör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PROF. DR. CELAL ŞENGÖR ADLİYEYE GELDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: PROF. DR. CELAL ŞENGÖR ADLİYEYE GELDİ - Son Dakika
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