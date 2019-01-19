Son Dakika Haberleri: Bir Tenor Aranıyor" Yarın İzleyiciyle Buluşacak

Bir Tenor Aranıyor" Yarın İzleyiciyle Buluşacak

1 saat önce

Bir Tenor Aranıyor adlı müzikli oyun yarın başkentli izleyicilerle buluşacak.

Bir Tenor Aranıyor
Bir Tenor Aranıyor adlı müzikli oyun yarın başkentli izleyicilerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamada, Ken Ludwig'in müzikli oyununun, daha önce 16 dilde ve 25 ülkede sahnelendiği belirtildi.

Bir Tenor Aranıyor'un, 2010-2011 sanat sezonundan beri Doğan Çelik'in rejisiyle sahnelendiği hatırlatılan açıklamada, koreografisini Yeşim Oktar'ın yaptığı oyunun yarın 13.00'te, Leyla Gencer Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacağı bildirildi.

1930'lu yılların Amerika'sında, bu kıtada ilk defa sahneye çıkacak ünlü bir İtalyan tenorun küçük bir otel odasında başından geçen gülünç olayların ele alındığı müzikli oyunun, dekorunun Talat Ayhan'a, kostümlerinin Gazal Erten'e, Işık tasarımının ise Bülent Arslan ile Tahsin Çetin'e ait olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Ankara, Doğan Çelik, Kültür Sanat
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