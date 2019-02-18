Bir Tepsi Dolusu Şahane Tatlı ?kadayıflı Tavuk Göğsü Tarifi
1 saat önce
Sütlü tatlı sevenlerin bayılacağı oldukça hafif ve lezzetli Kadayıflı Tavuk Göğsü tatlısına bayılacaksınız. Daha çok şerbetli halini görüp bildiğimiz kadayıfın tavuk göğsü ile buluşmuş bu hali tadanlardan tam not alacaksınız.
Sütlü tatlı sevenlerin bayılacağı oldukça hafif ve lezzetli Kadayıflı Tavuk Göğsü tatlısına bayılacaksınız. Daha çok şerbetli halini görüp bildiğimiz kadayıfın tavuk göğsü ile buluşmuş bu hali tadanlardan tam not alacaksınız. Özellikle Ramazan günlerinde iftardan sonra yenebilecek tarzda olması, mideyi rahatsız etmemesi de kadayıflı tavuk göğsünün en güzel taraflarından. Dilerseniz hazır kavrulmuş kadayıfla dilerseniz de evde kendiniz kavurarak yaptığınız kadayıfla hazırlayabileceğiniz bu tatlı mutfakta çok fazla zaman geçirmek istemeyenler içinde kurtarıcı olacak. Bu güzel tatlıyı ilk defa deneyenler dahi rahatlıkla yapabilir. Sizlerde tarif defterleriniz de hem lezzetli hem de pratik tatlı tarifleri olsun istiyorsanız Kadayıflı Tavuk Göğsü tatlısına mutlaka yer vermelisiniz. Videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:10 Kaynak: Youtube
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