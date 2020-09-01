Bir terörist ikna edilerek teslim olması sağlandı - Son Dakika

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde ikna çalışmaları sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubu ikna edilerek güvenli bir şekilde teslim olması sağlandı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen bir erkek bölücü terör örgütü mensubunun Suriye Kamışlı bölgesinden teslim olması sağlanmıştır. Teslim olan terör örgütü mensubu hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemler başlatılmıştır. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi. - IĞDIR