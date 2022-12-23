Kocaeli'de durdurulan tırın içindeki onlarca kaçak göçmen, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalıştı! Polisin engellemesiyle yakalandılar - Son Dakika
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Kocaeli'de durdurulan tırın içindeki onlarca kaçak göçmen, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalıştı! Polisin engellemesiyle yakalandılar

23.12.2022 09:31

Kocaeli'de durdurulan tırın dorsesinde bir tır dolusu kaçak göçmen bulundu. Brandalarını delip kaçmak üzere olan göçmenler, emniyet ekiplerinin durumu fark etmesiyle yaklalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Akşam saatlerinde TEM otoyolu Körfez gişeler yakınlarında meydana gelen olayda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 PV 2029 dorse plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı.

POLİSLER KAÇMAK İSTEYENLERE MÜDAHALE ETTİ

Yakalandığını anlayan düzensiz göçmenler, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalışırken görüntülendi. Polis ekipleri hızlıca müdahale ederek, göçmenlerin kaçmasını engelledi. O anlar kameralara yansıdı.

GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLECEK

Bölgeye sevk edilen belediye otobüsüne bindirilen düzensiz göçmenler, işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Camları silerken 4'üncü kattan düştü Camları silerken 4'üncü kattan düştü Bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı Bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de durdurulan tırın içindeki onlarca kaçak göçmen, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalıştı! Polisin engellemesiyle yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de durdurulan tırın içindeki onlarca kaçak göçmen, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalıştı! Polisin engellemesiyle yakalandılar - Son Dakika
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