Bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi
48 dakika önce
Batman'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
Batman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:48 Kaynak: AA
'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince terör örgütü PKK
'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.
Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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