Son Dakika Haberleri: Bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi
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Bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi

48 dakika önce

Batman'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Batman'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.
Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bir tırda 1 ton esrar ele geçirildi
Narkotik, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:48 Kaynak: AA
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