Bir ton 400 kiloluk 'Şampiyon, alıcısını bekliyor - Son Dakika

TOKAT'ta besicilik yapan Osman Yalçın (42), 'Şampiyon' ismini verdiği 1 ton 400 kiloluk simental cinsi kurbanlık boğasını, 35 bin liradan satışa çıkardı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Tokat'ın Artova ilçesinde besicilik yapan Osman Yalçın, kurbanlık hayvanlarını kent merkezine kurulan hayvan pazarına getirdi. Yalçın, 2,5 yaşında olan ve 'Şampiyon' ismini verdiği bin 400 kiloluk simental cinsi kurbanlık boğasını, 35 bin liradan satışa çıkardı. Şampiyon'un çok değerli olduğunu söyleyen Osman Yalçın, "Hayvanlarımızı 1 yıldır besliyoruz. Gece gündüz demeden bugünlere getirdik. Alnımızın teriyle emeğimizi bugünlere taşıdık. Şampiyon şu an Tokat'ta bir numaradır. Bin 400 kilo ağırlığında hayvanımız, 35 bin lira istiyoruz. Tamamen doğal beslenmiş bir hayvan. İlgi güzel, gelip bakıyorlar. Pazarlık yapıyoruz ama istediğimiz değeri bulmadıkça vermeyeceğiz" dedi.