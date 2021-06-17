Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisinin satışı onaylandı

Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü, sahil güvenlik ve polisin, 4 yıl önce uluslararası sularda düzenlediği operasyonda 1 ton uyuşturucu ele geçirdiği Commander Tide gemisinin 8 Haziran'da yapılan satış ihalesi bakanlıkça onaylandı.

Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü, sahil güvenlik ve polisin, 4 yıl önce uluslararası sularda düzenlediği operasyonda 1 ton uyuşturucu ele geçirdiği Commander Tide gemisinin 8 Haziran'da yapılan satış ihalesi bakanlıkça onaylandı. Müdürlük, Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirli geminin hurda olarak satışı için operasyondan yaklaşık 4 yıl sonra açık teklif usulüyle ihaleye çıktı. Geçici teminat bedeli 172 bin 800, tahmini bedel 1 milyon 728 bin lira olarak belirlenen ihalede, geminin 3 milyon 5 bin liraya satışı gerçekleştirildi. 5 isteklinin katıldığı açık artırmada, 70,40 metre boyunda, 12,20 metre eninde, 729 ton ağırlığındaki 1984 yapımı gemi, Blade Denizcilik Gemi Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından satın alındı. Geminin 8 Haziran 2021'de gerçekleştirilen ihalesi ise bakanlıkça onaylanarak satış işlemi tamamlanmış oldu. Blade Denizcilik Gemi Dönüşüm yetkilileri geminin İzmir'e söküm için römorkör eşliğinde götürüleceğini, geminin jilet, inşaat malzemesi, yedek parça malzemesi olarak değerlendirilip ekonomiye kazandırılacağını kaydetti. Güvenlik güçleri, uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle Kongo Cumhuriyeti bandıralı "Commander Tide" adlı kuru yük gemisine uluslararası sularda 2 Haziran 2017'de "Er Alper Al" adıyla operasyon düzenlemiş, gemide 1 ton 71 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

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