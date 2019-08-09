Bir tonluk boğa alıcısını bekliyor
30 dakika önce
Bingöl'de 1 tonluk boğa satışa sunuldu.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:41 Kaynak: AA
'de 1 tonluk boğa satışa sunuldu. Bingöl Belediyesi
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan Pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor.
Canlı Hayvan Pazarı 1 tonluk boğayı 23 bin liradan satışa sunan Sadık Alınak, bayrama kadar hayvanına talep çıkacağını söyledi.
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