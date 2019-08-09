Son Dakika Haberleri: Bir tonluk boğa alıcısını bekliyor
Son Dakika Güncel Haber

Bir tonluk boğa alıcısını bekliyor

2 dakika önce

Bingöl'de 1 tonluk boğa satışa sunuldu.

Bir tonluk boğa alıcısını bekliyor, System.String[]
Bingöl'de 1 tonluk boğa satışa sunuldu.
Bingöl Belediyesi Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan Pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor.
Canlı Hayvan Pazarı 1 tonluk boğayı 23 bin liradan satışa sunan Sadık Alınak, bayrama kadar hayvanına talep çıkacağını söyledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu
Son dakika! Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik THY'nin net karında yüzde 70 düşüş oldu MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:02:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir tonluk boğa alıcısını bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]