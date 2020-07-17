Bir tonluk boğa "Pehlivan" 28 bin liraya satıldı - Son Dakika

Bir tonluk boğa "Pehlivan" 28 bin liraya satıldı

Edirne'deki bir çiftlikte satışa sunulan bir ton ağırlığındaki "Pehlivan" adlı boğa, 28 bin liraya alıcı buldu.

Edirne'deki bir çiftlikte satışa sunulan bir ton ağırlığındaki "Pehlivan" adlı boğa, 28 bin liraya alıcı buldu.

Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi

Merkeze bağlı İskenderköy köyündeki çiftlikte ziraat mühendisi Halil İbrahim İriş ve veteriner hekim Hamza İriş tarafından yetiştirilen 2,5 yaşındaki boğa, Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı.

Simental ırkı "Pehlivan" adlı boğa, 28 bin liraya satıldı.

Halil İbrahim İriş, AA muhabirine, aile çiftliğindeki 200 büyükbaş hayvanı Kurban Bayramı için satışa sunduklarını söyledi.

"Pehlivan"a gözü gibi bakıp büyüttüklerini anlatan İriş, "Arazimizde yetiştirdiğimiz ürünlerle, yemlerle besliyoruz Pehlivan'ı. Pehlivan bir ton ağırlığında 28 bin liraya alıcı buldu. Salgın nedeniyle tüm dünya sıkıntılı süreçten geçiyor. Biz de bugünlerde kurbanlık almak isteyen hemşehrilerimize elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

İriş, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda hassas davrandıklarını ifade etti.

Çiftlikte bu konuda gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan İriş "Maske ve dezenfektan önlemleri alıyoruz. Bayramda kurbanlıkların kesimini de gerçekleştireceğiz. Kesim sırasında salgın tedbirlerimizi aldık. Kurbanlık sahiplerine mesaj atıp mümkünse hisse başına bir kişinin gelmesini rica edeceğiz." diye konuştu.

Hamza İriş de hayvanların doğumundan itibaren koruyucu hekimliğini yaptığını, her ay düzenli kilo artışlarını ve sağlığını takip ettiklerini kaydetti.

Kurban Bayramı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir tonluk boğa 'Pehlivan' 28 bin liraya satıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:02 Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım
17:57
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
16:33
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
16:02
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:05:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir tonluk boğa "Pehlivan" 28 bin liraya satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]