Bir tonluk "Boncuk" geldiği gibi satıldı - Son Dakika

Bir tonluk "Boncuk" geldiği gibi satıldı

Bayrama bir ay gibi bir zaman kala hayvan pazarlarına kurbanlıklar geldi.

Bayrama bir ay gibi bir zaman kala hayvan pazarlarına kurbanlıklar geldi. Erzurum'un Karayazı ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde getirilen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Boncuk isimli tosun geldiği gibi satıldı. Fiyatı ise bir otomobil değerinde.

31 Temmuz 2020 tarihinde idrak edeceğimiz kurban bayramına tam bir ay kaldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin farklı noktalarında İnegöl'e kurbanlıklar satış için getirildi. Yeni kurulmasına rağmen pazarın en çok dikkat çeken gözdesi Boncuk isimli tosun oldu. 1 ton 100 kilo ağırlığındaki tosun Erzurum'un Karayazı ilçesinden getirildi. Geldiği gün Boncuk 25 bin TL'ye satıldı. Kurban satıcısı Maruf Sürmeli, "Erzurum'dan geliyorum 26 baş hayvan getirdik. Hayvanların içerisinde boncuk 1 ton 100 kilo ağırlığında. Geldiğimiz gibi alıcısı çıktı. 25 Bin TL'ye sattık. İnşallah diğer hayvanlarımızı da satıp memleketimize döneriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz yüksek. Düveler 7 bin TL'den başlıyor ve 13 bin TL'ye kadar çıkıyor. Virüs sebebiyle bizler de sağlığımıza dikkat ediyoruz, maskelerimizi takıyoruz, el sıkışma yerine pazarlığı çubuklarla yapıyoruz" dedi. - BURSA

Karayazı, Erzurum, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir tonluk 'Boncuk' geldiği gibi satıldı - Son Dakika

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