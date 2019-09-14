Son Dakika Haberleri: Bir tonu aşkın sahte içki ele geçirildi
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Bir tonu aşkın sahte içki ele geçirildi

1 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 950 litre izinsiz üretilmiş şarap ile 60 litre sahte rakı ele geçirildi.

Bir tonu aşkın sahte içki ele geçirildi, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 950 litre izinsiz üretilmiş şarap ile 60 litre sahte rakı ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, perşembe günü, İ.A. (49) ve İ.T.'ye (64) ait ev ve arazilere operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararla yapılan aramalarda, 60 litre sahte rakı ve 950 litre izinsiz üretilmiş üretilmiş şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İ.A. ve İ.T.'ye toplam 70 bin liralık cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


Jandarma, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:20 Kaynak: DHA
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