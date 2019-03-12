Bir Türk Edebiyatı Klasiği "Felatun Bey İle Rakım Efendi"

Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Selçuk Soğukçay'ın yönettiği oyun, seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun galasına Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, İski Ticaret İşleri Daire Başkanı Mustafa Havan, İski Şube Müdürü Osman Adıyaman, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul ve sanatçılar Suna Keskin, Yalçın Özden, Tülin Oral, Esin Eden, Anta Toros, Hayati Asılyazıcı, Açelya Akkoyun, Gani Müjde, Belma Canciğer'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyunun konusu:

19.yy İstanbul'unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithad Efendi'nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız "yanlış batılılaşma" konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor.

Oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier, Tuğçe Açıkgöz, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

Oyun 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.