Bir Türk köyünde cuma namazına katılan Gümülcine müftüsüne 80 gün hapis
6 saat önce
Yunanistan’da 'makamı gasp' ile suçlanan Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Yunanistan'da 'makamı gasp' ile suçlanan Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Dedeağaç (Aleksandrupolis) Asliye Mahkemesi, müftü Şerif'i, Dedeağaç bölgesindeki bir Türk köyünde kılınan Cuma namazına iştirak ettiği için 'makamı gasp' iddiasıyla yargılandığı davada suçlu buldu. Mahkeme, Şerif'in 80 gün paraya çevrilebilen hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:43
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