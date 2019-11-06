Son Dakika Haberleri: Bir Türk köyünde cuma namazına katılan Gümülcine müftüsüne 80 gün hapis
Son Dakika Dünya Bir Türk köyünde cuma namazına katılan Gümülcine müftüsüne 80 gün hapis

Bir Türk köyünde cuma namazına katılan Gümülcine müftüsüne 80 gün hapis

6 saat önce

Yunanistan’da 'makamı gasp' ile suçlanan Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bir Türk köyünde cuma namazına katılan Gümülcine müftüsüne 80 gün hapis, System.String[]

Yunanistan'da 'makamı gasp' ile suçlanan Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Dedeağaç (Aleksandrupolis) Asliye Mahkemesi, müftü Şerif'i, Dedeağaç bölgesindeki bir Türk köyünde kılınan Cuma namazına iştirak ettiği için 'makamı gasp' iddiasıyla yargılandığı davada suçlu buldu. Mahkeme, Şerif'in 80 gün paraya çevrilebilen hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:43 
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