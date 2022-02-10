Bir Türk sayesinde ünlü olan oyun: Transformice

2009 senesinde ikilimiz buluşup dönemin meşhur tarayıcı oyunlarını baz alarak fareleri yönettiğimiz oyunlarını geliştirmeye başladılar. Yaptıkları oyun o dönemin oynanış ve grafik bakımından çok iyiydi. Web tabanlı oyunlar çok popülerdi ve insanların bu oyunu beğenip oynayacaklarına eminlerdi.

2010 senesinin mayıs ayında Transformice oyunun yayınlanması için önünde hiçbir engel kalmamıştı. Yapımcılarımızın yaşı oyunu yaptıkları zaman küçüktü ve gerçekten reklam nedir bilmiyorlardı. Bu yüzden hiç bir zaman internet reklamı verilmedi. Çıktığı ilk ayında 100-150 kişi haricinde kimse tarafından oynanmadı ancak sonra bir şey oldu… Bir Türk oyunu keşfetti ve o dönemin en büyük sosyal ağlarından birinde bunu paylaştı.

Transformice - Yükseliş ve Çöküş

Ağustos ayında o zamanın ünlü Facebook sayfalarından biri olan incisözlükte yapmış olduğu paylaşım sonucu büyük bir ilgi gördü ve insanlar "Ne lan bu oyun?" diyip Transformice oyununa girmeye başladı. Oyun sunucuları Fransadaydı ve pingli olmasına rağmen büyük bir Türk topluluğu vardı. Türkiye'de viral olmaya başlamıştı.

Oyunun yapısı basitti ekranda gördüğünüz peyniri fare yuvasına götürüyordunuz ve her gittiğinizde 1 peynir kazanıyordunuz. Market alışverişi ile görünüşünüzü değiştirip diğer oyunculara hava atıyordunuz. Ama insanlar oyunu bu yüzden sevmemişlerdi. İçerideki sosyallik bambaşkaydı. Türkler bu oyunu küreselde ünlü etmişlerdi. Firma Türklerden kazandığı para ile Türk sunucusu açtı sonra Amerika sunucusunu açtı.

Bir süre sonra oyunda muazzam açıklar oluştu, yeni hileler geldi, çalıntı kredi kartları alışverişleri oldu ve oyun dibi gördü. gerisini zaten siz de biz de biliyoruz…