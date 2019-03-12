Bir Türk tekstilci daha Sırbistan yolcusu
52 dakika önce
Jeanci, Aster, Tibet Moda ve Tay Grup'un ardından YGS Tekstil'e ait Maydenim de Sırbistan'da üretime hazırlanıyor.
Jeanci, Aster, Tibet Moda ve Tay Grup'un ardından YGS Tekstil'e ait Maydenim de Sırbistan'da üretime hazırlanıyor. (Kerim Ülker)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:05
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