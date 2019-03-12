Son Dakika Haberleri: Bir Türk tekstilci daha Sırbistan yolcusu

Bir Türk tekstilci daha Sırbistan yolcusu

52 dakika önce

Jeanci, Aster, Tibet Moda ve Tay Grup'un ardından YGS Tekstil'e ait Maydenim de Sırbistan'da üretime hazırlanıyor.

Bir Türk tekstilci daha Sırbistan yolcusu, System.String[]
Jeanci, Aster, Tibet Moda ve Tay Grup'un ardından YGS Tekstil'e ait Maydenim de Sırbistan'da üretime hazırlanıyor. (Kerim Ülker)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:05 

Moda, Sırbistan Karadağ, Ekonomi
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