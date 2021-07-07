Bir Türk yelken takımının ilk kez katılacağı okyanus yarışı Transquadra için heyecan dorukta

Sinan Sümer ile Tolga Ekrem Pamir'in yer aldığı ve tamamen bir Türk takımı olan Alize Ocean Racing, Fransa- Karayipler rotalı iki etaplı okyanus yarışı Transquadra için hazırlıklarında sona yaklaştı.

Alize Ocean Racing, Transquadra'ya katılan ilk Türk takımı olacak. Farklı ülkelerden 100'den fazla takımın katılacağı ve iki aşamalı olarak düzenlenecek yarışın ilk etabı ise Fransa'nın liman kentlerinden Marsilya ve L'Orient'da başlayacak. 13-28 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Marsilya - Madeira etabının ardından Maderia - Martinik etabı ise 29 Ocak - 19 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünyanın en zorlu yelken yarışlarından

Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir'in çocukluk hayallerinin gerçekleşmesine olanak sağlayacak Transquadra, yelken dünyasında en zorlu okyanus yarışlarından biri olarak değerlendiriliyor. Katılımcı takımların tek kişilik ya da iki kişilik ekipler halinde yarışmasını sağlayan organizasyon, yelkencilere yarış heyecanının yanı sıra benzersiz bir doğal güzellik deneyimi de sunuyor. Yarışa Fransa'dan başlayan yelkenciler, Portekiz ve Karayip kıyılarını da kat ediyor.

10 yıldır düzenlenen Transquadra'ya zorlu koşullar sebebiyle 40 yaş üstü tecrübeli yelkenciler ve belli boylar arasındaki özel okyanus tekneleri kabul ediliyor.

"Hazırlıklarımıza son hız devam ediyoruz"

Yarış öncesindeki heyecanlarının gün geçtikçe arttığını söyleyen Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir, "Transquadra'da Türk yelkenciliğini başarıyla temsil etmek ve genç yelkenciler için yeni bir ufuk açmak istiyoruz. Bu doğrultuda şartlar ne olursa olsun son hız hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yarış öncesindeki son dönemde seyir ve taktik denemelerimize konsantre olmuş durumdayız. Özellikle oluşabilecek farklı senaryolara hazırlıklı olmak istiyoruz. Transquadra gibi yarışlar, doğal şartları sebebiyle senaryosu çok hızlı ve dramatik şekilde değişebilen organizasyonlar. Hazırlık dönemindeki performansımızdan da çok memnunuz. Ayrıca heyecanımıza ortak olan ve Transquadra öncesinde bize her anlamda destek veren sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kendilerinden çok değerli destekler aldık. Onlar da Türk yelkenciliğinin ufkunu açan bu takımla iş birliği yapmaktan hayli memnunlar. Tüm bu yarış deneyiminin özellikle genç yelkenciler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Transquadra'daki tecrübelerimizi aktarmak için genç yelkencilerin yararlanabilmesi adına çeşitli eğitim programları da oluşturacağız. Çünkü 2024 Olimpiyatları'ndan itibaren iki kişilik açık deniz yelkenciliği olimpik bir spor branşı olacak" şeklinde konuştular. - İSTANBUL