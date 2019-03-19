Bir Türküdür Çanakkale Anadolu'nun Dilinde

Bir Türküdür Çanakkale Anadolu'nun dilindeANKARA - Tarihimizin altın sayfalarında yer alan Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Bir Türküdür Çanakkale Anadolu'nun dilinde



ANKARA - Tarihimizin altın sayfalarında yer alan Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. O renkli etkinliklerden biri de Maya Okulları öğretmen ve öğrencileri tarafından "Seferberlik Türküleri" başlığıyla Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer sahnesinde sergilendi.

Yeni hayatın olmadığı yıllarda radyodan dinlenilen belki de daha önce hiç gidip görülmeyen Anadolu'nun bağrından süzülüp gelen, yanık yanık çalınıp söylenen; kimi sevdadan, kimi sıladan, kimi yardan kimi anadan kimi babadan kimi de akla gelmez duygulardan bahseden seferberlik türküleri bu anlamlı gecede öğrencilerin canlı performansları ile yeniden hayat buldu.

Günün anlamını vurgulayan bir kısa film ile başlayan gece Türkçe drama performansları, öğrencilerin şiir ve dans gösterileri ile devam etti. İki Keklik, Yemen, Yeni Cami Avlusu, Teyyaremi Uçurdum, Hey On Beşli türkülerinin söylendiği gece Çanakkale türküsü ile sonlandı.

Bu coğrafyada yaşananlardan, kimi Çanakkale'den, kimi Hicaz'dan, Yemen'den, kimi de bağrı yanık ananın dertleştiği iki keklikten Çanakkale'de şehit verdiğimiz tazecik erlerden dile gelmiş türküler ve gösteriler büyük beğeni topladı.

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